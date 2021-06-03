مركز معلومات الوزراء يحصد 6 جوائز ضمن مسابقة درع الحكومة الذكية العربية

جدة - نرمين السيد - حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، 6 جوائز ضمن فعاليات مسابقة درع الحكومة الذكية فى دورتها "السادسة عشر"، والتى تم عقدها هذا العام بإمارة دبى، مؤخرا، بحضور ممثل عن الأمم المتحدة، الدكتور حيدر فريحات، والمديرة التنفيذية للإسكوا، وبمشاركة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات العربية البارزة.





وأكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفقا لبيان صحفى، أن المركز نجح فى الحصول على 6 جوائز فى عدة فئات، أولها جائزة فئة الابتكار الحكومى التى فاز بها المركز عن تدشينه لـ "البوابة القانونية للتشريعات المصرية"، والتى تعد أضخم قاعدة قانونية للتشريعات تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وتضم نحو 280 ألف تشريع، وأكثر من 70 ألف حكم متنوع، كما فاز بجائزةَ فئة حسابات التواصل الاجتماعى الحكومية، حيث حصدت الجائزة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، التى تم تدشينها فى عام 2011، إلا أنها ركزت خلال العامين الأخيرين على نشر المحتوى المعرفي، والتوعية المجتمعية، ويتابعها أكثر من 1.3 مليون مستخدم.

وأضاف الجوهرى أن المركز حاز أيضاً على جائزة فئة المسؤولية الاجتماعية والحكومية عن موقع "أهالينا" الخاص بالمبادرة التى أطلقتها الحكومة المصرية بشراكة مجتمعية لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كوفيد -19، فى حين حصد "نظام الذاكرة المؤسسية" جائزة فئة العمل الحكومى عن بعد، وهو أحد أهم نُظم الـ "ERP" فى مصر والوطن العربى المتخصصة فى إدارة المؤسسات وتطوير الأداء الإدارى.

كما فاز المركز بجائزة فئة المواقع الإلكترونية الحكومية عن برمجة وتطوير موقع "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة"، وهى المنظومة الشاملة التى تعمل على تلقى شكاوى المواطنين، وتُعد قناة تواصل رسمية بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة، وفى الوقت نفسه، فاز المركز بسادس جوائزه عن فئة التطبيقات الذكية بعد تقديمة لتطبيق "فى خدمتك"، الذى يمنح مستخدميه الخصوصية والسهولة فى التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية.

وأكد القائم بأعمال رئيس المركز، أن هذه الجوائز تأتى تتويجاً لنجاحات المركز المتتالية فى تطوير العديد من التطبيقات الإلكترونية التى تُسهم فى تطوير البنية التكنولوجية فى الكثير من مؤسسات الدولة خاصة فى ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد خطة شاملة لتطوير كافة النظم والمواقع التابعة له، والتى تمثلت فى: البوابة القانونية للتشريعات المصرية، ونظام إدارة المؤسسة الإلكترونى، ومركز الوثائق الاستراتيجية، فضلاً عن تدشين وحدة لعلوم البيانات والتى تعمل فى مجال معالجة البيانات هائلة الحجم، والخروج بسيناريوهات لحلول المشكلات التى تواجه متخذ القرار، معتمدة فى ذلك على أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير موقع المركز الإلكتروني، فضلا عن تطوير إدارة حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، بهدف الوصول لأكبر عدد من المتابعين باستخدام أحدث أدوات عرض المعلومات.

جدير بالذكر أن جائزة درع الحكومة الذكية العربية هى مسابقة تنظمها Excellence Award Academy ، الحاصلة على الاعتماد من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ تنظيم المسابقة فى عام 2014، وتشارك فيها المؤسسات الحكومية العربية فقط، وتأتى الجائزة هذا العام لإبراز ما قدمته الجهات من جهود خلال "جائحة كوفيد -19"، ولاطلاع المجتمع العربى على التميز الحكومى فى هذا المجال، وتوثيق النجاحات خلال أزمة كورونا وفترة التعافى منها، وخلال السنوات الماضية حصدت 6 مؤسسات مصرية جوائز ضمن المسابقة، وهى: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة تنمية الصادرات، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومحافظة القاهرة.