وأضاف الدكتور الخشت، وفقا لبيان صحفى، أنه بعد افتتاح كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى نستطيع أن نعلن أننا دخلنا عصر جامعات الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء الكلية بلغت أكثر من 54 مليون جنيه حتى الآن لتأسيس 20 معملًا وحاسوبا فائق السرعة.
وأوضح الدكتور الخشت، أن حجم الإنفاق من التمويل الذاتى على مشروعات الجامعة خلال الـ 4 سنوات الأخيرة بلغ 10.5 مليار جنيه، بما يعنى أن دخل الجامعة القاهرة ليس 10.5 مليار فقط بل أكثر من 13 مليار جنيه، حيث يوجد فائض اثنان ونصف مليار فى هذا التاريخ.
وأشار الدكتور الخشت، إلى أن إيرادات جامعة القاهرة زادت بطرق غير تقليدية منها التوسع فى البرامج المتميزة، ومضاعفة أعداد الطلاب الوافدين سواء فى المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا، إلى جانب تطوير معظم المراكز البحثية والخدمية التابعة للجامعة والبالغ عددها 167 مركزًا بحثيًا وخدميًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخشت: دخل جامعة القاهرة أكثر من 13 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.