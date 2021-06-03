صور.. المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفدا من جامعة مرسى مطروح

جدة - نرمين السيد - استقبلت المنطقة الغربية العسكرية وفدا من جامعة مرسى مطروح، إذ زاروا القاعة التاريخية وعدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية، كما عزفت الموسيقات العسكرية بعض العروض التى ألهبت حماس الحضور.





ويأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التواصل الاجتماعى مع المجتمع المدنى ودعم روح الولاء والانتماء لدى شباب مصر.

والتقى قائد المنطقة الغربية العسكرية الوفد، إذ نقل لهم تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيدا بدور جامعة مرسى مطروح ومشاركتها الفعالة فى خدمة أهالى مرسى مطروح.

وأعرب الوفد عن كامل سعادتهم بهذه الزيارة وشعورهم بالفخر والعزة بما تقوم به القوات المسلحة عامة والمنطقة الغربية العسكرية فى حماية حدود مصر الغربية والتصدى بكل قوة لمن تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومى.

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