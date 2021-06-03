«سياحة النواب» تناقش الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية

جدة - نرمين السيد - تناقش لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، على مدار 6 اجتماعات الأسبوع المقبل برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة متابعة الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية وخطة الحكومة لوضع سياسة بيعية تحافظ على سمعة مصر سياحيا.





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