وكيل النواب: القيادة السياسية تولى اهتماما خاصا بالمرأة

جدة - نرمين السيد - وأشار سعد إلى أن الشباب والمرأة على الرغم من حقهم الدستورى، إلا أن القيادة السياسية تولى اهتماما خاصا بهم، وانعكس هذا على تواجدهم بالغرفتين التشريعيتيين بصورة قوية، وهذا بدوره ينعكس على المجتمع، ويعد ترجمة حقيقية لتأهيل وتمكين الشباب خلال الفترة الأخيرة ودعم المرأة.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد الشباب ضمن الوفد الشبابى الذى زار مجلس النواب، اليوم، وعلق على التمكين قائلا: "القيادة السياسية أحدثت طفرة فى ملف التأهيل والتمكين للشباب ودعم المرأة المصرية".

جدير بالذكر، أن وفد من الشباب المشارك فى منحة معهد ناصر للقيادة الدفعة الثانية، من مصر وعدد من الدول الإفريقية، زار مقر مجلس النواب، اليوم الخميس، وأجروا جولة داخل المجلس، تفقدوا خلالها متحف المجلس، واستمعوا إلى شرح لمقتنيات المتحف، الذى يعد تحفة معمارية تحتوى على العديد من الآثار والتحف والمضابط التى رصدت ما يدور تحت قبة المجلس وكيف كان يناقش النواب الموضوعات والقضايا، وقام أعضاء الوفد بالتقاط الصور التذكارية بمقر المجلس.