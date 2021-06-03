الصحة: الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالسياحة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى فى محافظة البحر الأحمر، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ضمن جهود الحكومة المصرية لتوفير اللقاحات للعاملين بالأنشطة الاقتصادية الكبرى، وفى إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة الآمنة.





جاء ذلك خلال متابعة وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وعمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، للحجر الصحى بمطار الغردقة الدولى، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يقوم بها الفريق الطبى بالحجر الصحى، وذلك فور وصولهم محافظة البحر الأحمر، لتطعيم العاملين بالقطاع السياحى ضمن خطة التصدى للفيروس وتنشيط حركة السياحة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن مصر ضمن أول 3 دول فى العالم اتخذت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد فور تحذير منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنافذ دخول البلاد، وفقًا للوائح الدولية المتعارف عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أكدت توافر جميع الأجهزة الطبية اللازمة لاستقبال حالات الطوارئ فى عيادة الحجر الصحى، فضلا عن توافر مخزون من المستلزمات الطبية والوقائية يكفى لمدة لا تقل عن 6 أشهر.



وتابع أن الوزيرة أكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية التى اتخذتها الوزارة بالحجر الصحى فى جميع منافذ دخول البلاد، والتى تتضمن إجراء فحص الحمض النووى السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى مصر من الدول التى ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبى عليهم، بجانب استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول جميع القادمين إلى البلاد، إلا بعد الحصول على شهادة PCR تفيد الخلو من فيروس كورونا.



وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة أوضحت أنه منذ صدور قرار رئيس الوزراء فى سبتمبر 2020 بعدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد الخلو من فيروس كورونا، تم مناظرة 927 ألفًا من القادمين من الخارج بالحجر الصحى بمنافذ الدخول الجوية والبحرية بمحافظة البحر الأحمر، كما تم إجراء 104 آلاف و91 تحليل pcr لمن لم يجر منهم التحليل قبل دخول البلاد، وذلك من خلال عيادة الوصول الدولى فى صالات الوصول بالمطار، حرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين وضيوف مصر الكرام من مختلف دول العالم.



ولفت مجاهد إلى أنه تم إمداد الحجر الصحى بالمطارات والموانىء البحرية بـ 4 أجهزة (ID NOW COVID-19)، وأكثر من 1000 كاشف لإجراء تحليل الحمض النووى للقادمين من خارج البلاد، لسرعة الكشف عن أى إصابة بفيروس كورونا فى مدة لا تزيد عن 15 دقيقة، بالتزامن مع تحورات للفيروس بعدد من دول العالم، فضلا عن توافر كل الأجزة الطبية اللازمة لمناظرة الحالة الصحية للقادمين من الخارج، كما أشار إلى توفير 12 كاميرا حرارية بمطار الغردقة الجوى بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى موزعين بمبانِ الركاب لرصد أى حالات مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا وسرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.



وذكر مجاهد أن الوزيرة أشادت بجهود الفرق الطبية بالحجر الصحى بمطار الغردقة الدولى، منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، موجهة الشكر لكل العاملين بالحجر الصحى فى منافذ دخول البلاد، كما حثتهم على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفان للحفاظ على مكتسبات مصر فى مواجهة الجائحة.