أشرف صبحى: الشباب المصرى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الشباب والرياضة فى رده، إنه "فى الحقيقة الشباب المصرى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وذلك من أجل التأهيل والتمكين بعد التدريب، ولعل مؤتمرات ومنتديات الشباب التى عُقدت خلال السنوات القليلة السابقة خير دليل وترجمة لهذا الاهتمام على الأرض، ولا يقتصر الأمر على عقد هذه المؤتمرات فحسب، ولكن يتم نقل هذه الرؤى والأفكار والموضوعات التى يتم مناقشتها لصياغتها فى خطط واستراتيجيات وتنفيذها على الأرض فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة، فى الوقت الذى يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى ورش العمل مما يؤكد أيضا حرصه الشديد على التواصل الدائم والمستمر مع الشباب ويعطى هذه الورش المزيد من الأهمية".

وحول دور مصر المحورى والاستراتيجى فى المنطقة، قال صبحى، إن الدولة المصرية دولة سلام، ونظرتها للعالم نظرة سلام، وتمثل دول الجوار بعد أمنى وقومى للدولة المصرية، وللدولة المصرية دور كبير واستراتيجى خلال الفترة الأخيرة فى العديد من القضايا الهامة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود الدولة المصرية فى وقف إطلاق النار، ومبادرة إعمار غزة، وموقف مصر مع الشقيقة السودان وليبيا وعلاقات مصر الطيبة مع كافة الدول، وجهود القيادة السياسية فى استعادة دور ومكانة الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، متابعا: "موقف مصر واضح وقوى من مياه النيل".

وقال المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، إن كل القوانين تصب فى تحقيق التنمية المستدامة، ومنها على سبيل المثال تعديل قانون العقوبات، تأتى هذه التعديلات لضبط التنمية المستدامة من ناحية ما، ولكن فى النهاية تبقى كافة القوانين مكملة بعضها البعض.

وأضاف وكيل مجلس النواب، خلال لقاء وفد من الشباب المشارك فى منحة ناصر للقيادة، بمقر مجلس النواب اليوم، أن أداء النواب الشباب تحت القبة مبهر للغاية، وأن الجميع يتميز بالحماس الشديد والانضباط فى الأداء الراقى والمتميز المشرف، وجاء ذلك ردا على سؤال أحد الشباب المشاركين على دور النواب الشباب تحت القبة.

وحول تساؤل أحد الشباب، بشأن دور مجلس الشيوخ، وهل هناك مشروعات قوانين تقدم من الحكومة ويتم رفضها، قال وكيل المجلس، خلال الفترة الأخيرة رفض مجلس الشيوخ رفض مشروع قانون التعليم، وتم سحبه من قبل الحكومة، و"الشيوخ" يناقش ويصدر التوصيات بشأن التشريعات.

وحول التحديات التى يواجهها البرلمان الحالى، قال "سعد"، إن أهم وأبرز تحدى يواجه مجلس النواب الحالى تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والرؤى الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية لإعلاء المصلحة العامة، لافتا إلى أن الفصل التشريعى الأول كان هناك أولوية للشق التشريعى وذلك لحاجة الدولة حينذاك للمساندة والتأسيس، الفصل التشريعى الحالى أكبر تحدى يتمثل فى تحقيق التوازن لإعلاء المصلحة العامة.