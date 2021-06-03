لمدة 25 يوما.. غلق كلى لطريق ترعة الزمر فى اتجاه أرض اللواء بمسافة 300 متر

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلى لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية بمسافة 300 متر، وذلك لمدة 25 يوما على مدار اليوم ابتداء من الساعة السابعة صباح غد الجمعة الموافق 2021/6/4 حتى الساعة السادسة صباح يوم الاثنين الموافق 2021/6/28.





وأوضحت المحافظة فى بيان صحفى، أن ذلك فى إطار تنفيذ أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر (الزمر سابقآ) قطاع منطقة أرض اللواء وإنشاء مطلع اتجاه المنيب للقادم من مناطق أرض اللواء والمعتمدية وذلك للبدء فى الأعمال الإنشائية للكوبرى.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين، وهى على النحو التالى:

- المركبات القادمة من مناطق ناهيا بترعة الزمر وترغب بالسير اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر والدخول يسارا اتجاه شارع عبده خطاب ثم استكمال السير والدخول يمينا بشارع أشرف السباعى ثم استكمال السير والدخول يمينا مرة أخرى اتجاه شارع المعتمدية واستكمال السير اتجاه مناطق أرض اللواء.

- المركبات القادمة من مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية وترغب بالسير اتجاه ترعة الزمر ومناطق ناهيا تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر ثم الدخول يمينا بشارع المعتمدية ثم الدخول يسارا بشارع أشرف السباعى، ثم استكمال السير والدخول يسارا مرة أخرى لشارع عبده خطاب، ثم يمينا لشارع ترعة الزمر ومناطق ناهيا مرة أخرى.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين.