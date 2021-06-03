سعفان يتفقد مصنع للملابس الجاهزة بالإسماعيلية ويطمئن علي اجراءات السلامة والحد الأدني...

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، جولاته الميدانية للمحافظات، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، حيث قام بتفقد مصنع جيد تكستايل للملابس الجاهزة بالمحافظة، والتي قام فيها بتسليم عقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وافتتح خلالها وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالشركة، ودار حضانة لأبناء العاملات بالمصنع، يرافقه سليم شنكايا رئيس مجلس إدارة الشركة، وأحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.
وتفقد الوزير خلال جولته أقسام المصنع، وإجراءات السلامة والصحة المهنية المطبقة داخله، وخطط الإخلاء في حالة الطوارئ، فضلا عن ضمان تنفيذ إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالمصنع.
ووجه الوزير بتقسيم أماكن تواجد العاملين حسب التخصصات، لاتاحة الفرصة والمسافة لكل منهم لضمان مستوى أداء عالي، وتوفير راحة أكبر للعاملين.
كما استفسر الوزير من بعض العاملين والعاملات بالمصنع على أجورهم وضمان تناسبها وتوافقها مع الحد الأدنى الأجور، مع توفير سبل الانتقال والوجبات وكل المزايا التي أقرها القانون لهم والتزام الشركة بتطبيقها.
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