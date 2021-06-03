الجنح تجدد حبس سباك 15 يوما لاتهامه بسرقة جاره بالإكراه فى الإسكندرية

قررت محكمة جنح سيدى جابر بالإسكندرية، تجديد حبس سباك 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسرقة جاره بالإكراه داخل شقته عقب توثيقه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات، وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ من سيدة يفيد بورود إتصال هاتفى لها من شقيقة جارها المقيم بذات العقار، وطلبت منها الاطمئنان على شقيقها نظرا لغلق هاتفه المحمول، فتوجهت للشقة محل سكنه، إلا أنه لم يستجب، فاستعانت بالجيران الذين كسروا باب الشقة، وفوجئوا به موثق اليدين بالحبال.

انتقل ضباط مباحث القسم، وبسؤاله أقر بأنه حال تواجده بالشقة فوجئ بشخص مجهول يطرق الباب، وأقر له بأنه يعمل بالسباكة، وعما إذا كان يريد العمل لديه، فقرر له بعدم حاجته لذلك، فقام بالدلوف للشقة وتوثيقه وسرقة مبلغ مالى وهاتف محمول وبعض المشغولات الفضية، وفر هاربا.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة سباك، له معلومات جنائية، مقيم بالشارع محل البلاغ، تم إعداد كمين وألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه علم بإقامة المجنى عليه بالشقة بمفرده واحتفاظه بمبالغ مالية داخلها، وأرشد عن المسروقات وعن الهاتف المحمول الذى اشتراه من حصيلة المبلغ المستولى عليه وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية وتخلصه من هاتف المجنى عليه بإلقائه بالطريق العام، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.