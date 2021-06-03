محافظ القليوبية يتابع تجربة وضع صناديق القمامة الصديقة للبيئة بشوارع مدينة بنها

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية في شوارع مدينة بنها، لمتابعة توزيع 70 صندوق على شوارع المدينة وذلك في إطار الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لمدينة بنها ، وذلك بحضور المهندس/علي عبد الستار رئيس مدينة بنها حيث تفقد شوارع كورنيش النيل و8 وطريق الرملة وسعد زغلول وفريد ندا.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تعميم التجربة اعتبارا من يوليو القادم بمدن وأحياء المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة النباشين والحفاظ على الشكل الجمالي للمدن والأحياء، بالإضافة إلى نظافة الحدائق والميادين العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنظومة تعد حديثة من نوعها، حيث تم توريد صندوق صديق للبيئة ذو غطاء محكم لا يتم فتحه إلا عبر سيارات المكبس لمنع النباشين من العبث فيه، وتم تجهيز 4 سيارات مكبس لرفع القمامة من الصناديق.

وفي سياق متصل يهيب الهجان بالمواطنين بالالتزام بما يتم من أعمال للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة ونظافة الحدائق العامة والميادين التي تم إنشاؤها على مستوى المدن والأحياء .