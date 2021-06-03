سعفان يفتتح أول وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة داخل أماكن...

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، جولاته الميدانية للمحافظات، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، حيث قام بافتتاح أول وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الأقتصادى للمرأه خارج الجهاز الإدارى لوزارة القوى العاملة، وتفعيلها داخل المنشآت وأماكن العمل كأول تجربة حقيقية تنفذ على أرض الواقع داخل المنشآت ، وتهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين ، وذلك بحضور أحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، وقيادات المديرية.

وقال الوزير عقب الافتتاح أن مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلي أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.

وتفقد الوزير الوحدة والتي تتضمن ممثل مسئول عن التشغيل والسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل، مؤكدا ضرورة تطبيق وتعميم تلك الفكرة في كل المناطق الصناعية والشركات والمصانع الكبرى التي يعمل بها العديد من الإناث بهدف الاهتمام بمجتمع العمل داخل المصانع والشركات، فضلا عن استحداث تطبيق يسهل من التواصل فيما بين الوحدة الفرعية والوحدة الرئيسية بالمحافظة وفي توازي مع الوحدة المركزية الموجودة بالوزارة لإيجاد حلول سريعة مبتكرة للمشكلات التي تواجه المرأة في مجتمع العمل، َيصبح وجود تلك الوحدة أساسي فيه.

وأوضح الوزير ، دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين ، مشيراً إلي أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة فى مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس فى المكاتب التابعة للوزارة ، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر فى هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات .

وأكد الوزير دور المرأة البارز في المجتمع المصري، مثمنًا ما تقوم به من جهود حثيثة ومن بناء للمجتمع المصري، باعتبارها حجر الزاوية، مضيفا أن الوحدة تهدف إلى الارتكاز بشكل عام على جهود المرأة المصرية في دعم جهود مسيرة التنمية، باعتبارها كل المجتمع وليست نصفه، وكونها الراعي الأساس للأسرة المصرية اللبنة الأولى ونواة المجتمع المصري ككل.

وأشار الوزير إلى دور الوحدة خاصة في الفترة الحالية، وأن لها العديد من المنافذ التي يمكن من خلال توصيل كل ما يخص المرأة لها وجاهزيتها لاستقبال شكاويهم ومشكلاتها والتعامل معها وتوعيتها بمواد القانون المرتبطة بها وتوضيحها لها خاصة وأن العديد من المشكلات تنتج من عدم فهم القانون أو فهمه بشكل خاطئ ، حتى نعطى الصورة الحقيقية للمرأة العاملة داخلياً فيزيد الطلب عليها ، أو خارجياً لتسجيل وضع المرأة في مصر ، واستمرار التنسيق في كل ذلك مع المجلس القومي للمرأة .

ويترأس الوحدة مدير مديرية القوى العاملة وأعضاء الوحدة من المديرية، وممثلى شركة جيد تكستايل الإسماعيلية كأول تجربة ناجحة تحقق مبدأ المساواة بين الجنسين