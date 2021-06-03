/634542/رسميا-إعادة-مباراة-مركز-شباب-سمسطا-والألومنيوم

أعلن اتحاد الكرة المصري، إعادة مباراة مركز شباب سمسطا والألومنيوم، حيث قرر إقامة اللقاء يوم الثلاثاء علي ملعب ببا، وذلك بعد أن قامت الجماهير داخل نادي سيمسطا بالإعتداء علي الحكم المباراة بعد أن ألغي ركلة جزاء كان قد أحتسبها خلال الوقت الضائع من اللقاء، الذي إقيم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون في الدوري الدررجة الثانية.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من أحمد عبد السميع، ومساعديه محمد هارون ومحمد أحمد عبد الحميد، ومحمد عبد الظاهر حكما رابعا، ومراقب الحكام توني عثمان، ومراقب المسابقات حسن حلمي. بالفيديو.. من هي الفتاة التي خطفت انتباه «ميسي» ؟ وكان قد حكم قام بإلغاء المباراة بين الفريقين في الدقيقة 95 بعد ان أعترض لاعبي الفريقين ودخول الجماهير أرض الملعب وحينها كانت النتيجة تعادل الفريقين بهدفين لكل فريق بين شباب سمسطا والألومنيوم ، وأحرز عادل نور هدف التقدم لشباب سمسطا خلال الشوط الأول في الدقيقة 24 ، قبل أن يسجل التعادل اللاعب حماده المعناوى من ركلة جزاء. وجاء ترتيب الدوري القسم الثاني كالأتي: الشرقية للدخان برصيد 51 نقطة الألومنيوم برصيد 48 نقطة المنيا برصيد 48 نقطة الإعلاميين برصيد 40 نقطة بنى سويف برصيد 40 نقطة ديروط برصيد 38 نقطة الفيوم برصيد 35 نقطة بترول أسيوط برصيد 32 نقطة سوهاج برصيد 30 نقطة قنا برصيد 28 نقطة تليفونات بني سويف برصيد 27 نقطة شبان قنا برصيد 27 نقطة شباب سمسطا برصيد 26 نقطة كيما اسوان برصيد 25 نقطة أسمنت أسيوط برصيد 23 نقطة طهطا برصيد 15 نقطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسمياً: إعادة مباراة مركز شباب سمسطا والألومنيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.