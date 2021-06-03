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 أحمد سعد الدين: نسبة مشاركة كبيرة من الشباب والمرأة بالبرلمان.. واهتمام القيادة السياسية بهم متزايد«صور»

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/634548/أحمد-سعد-الدين-نسبة-مشاركة-كبيرة-من-الشباب-والمرأة-بالبرلمان-واهتمام-القيادة-السياسية-بهم-متزايدصور

قال المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان به نسبة مشاركة كبيرة من الشباب، ومشاركة لافتة للنظر للمرأة المصرية، مشيرا إلى أن الشباب والمرأة على الرغم من حقهم الدستورى، إلا أن القيادة السياسية تولى اهتمام خاص للشباب والمرأة المصرية، وانعكس هذا على تواجدهم بالغرفتين التشريعيتين بصورة قوية، وهذا بدوره ينعكس على المجتمع، ويعد ترجمة حقيقية لتأهيل وتمكين الشباب خلال الفترة الأخيرة ودعم المرأة.

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تمكين الشباب ودعم المرأة المصرية

 جاء ذلك ردا على سؤال أحد الشباب ضمن الوفد الشبابى الذى زار مجلس النواب اليوم، وعلق على التمكين قائلا:" القيادة السياسية أحدثت طفرة فى ملف التأهيل والتمكين للشباب ودعم المرأة المصرية.   جدير بالذكر، أن وفد من الشباب المشارك في منحة معهد ناصر للقيادة الدفعة الثانية، من مصر وعدد من الدول الإفريقية، زار  مقر مجلس النواب، اليوم الخميس، وقاموا بجولة داخل المجلس، تفقدوا خلالها متحف المجلس، واستمعوا إلى شرح لمقتنيات المتحف، الذى يعد تحفة معمارية تحتوى على العديد من الآثار والتحف والمضابط التى رصدت ما يدور تحت قبة المجلس وكيف كان يناقش النواب الموضوعات والقضايا  وقام أعضاء الوفد بالتقاط الصور التذكارية بمقر المجلس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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