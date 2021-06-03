/634549/قائمة-منقولات-زوجية-ببلاش-في-زمن-الجشع-من-يؤتمن-على-العرض-لا-يسأل-عن-المال

قرة عيني، وروح فؤادي، حبيبتي بلا غيرة، سبب الرزق رغم ضعفها، أم أبيها رغم صغرها، كلمات مبكية قالها أحد الأباء خلال عقد قران ابنته، أثبت من خلالها أن المال لا قيمة له في مثل هذه الأمور.

اتسم هذا الزمن بالجشع من قبل أهالي الزوجين والمغالاة في الطلبات والمهر والصداق، زيجات يعبر ثمنها آلاف الجنيهات وتصل في بعض الأحيان إلى نصف مليون جنيها للفئة الأقل من المتوسطة والمتوسطة، ومليون واثنين وربما ثلاثة في بعض الزيجات الأخرى.

قائمة منقولات زوجية ببلاش

الخير فيّ وفي أمتي إلى يوم القيامة، حديث نبوي شريف قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبر أن الخير لا ينتهي أبدًا وهو ما عبر عنه وترجمه أحد الآباء، عندما كتب في قائمة منقولات زوجية الخاصة بابنته: "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال اتقي الله في كريمتنا".

الزواج في الدقهلية

عقد الزواج كان أمس الأربعاء، والموافق 2 -6 2021، في محافظة الدقهلية، والخاصة بالعروس مريم ناصر عبد اللطيف مخلوف، وزوجها محمد علي المعتداوي.

ولم يطلب والد العروس أي شيء، ولم يكتب في قائمة المنقولات الزوجية قرشًا واحدًا، واكتفى بعبارة واحدة، ما يعبر أن المال لا قيمة له في زمن الجشع الذي نمر به، وأن الحفاظ على الابنه والبنت والعروسة أهم من أي شيء آخر.