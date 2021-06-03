سياحة النواب تناقش الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية..الأسبوع المقبل

/634550/سياحة-النواب-تناقش-الضوابط-المنظمة-لأسعار-الخدمات-الفندقيةالأسبوع-المقبل

تناقش لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، متابعة الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية وخطة الحكومة لوضع سياسة بيعية تحافظ على سمعة مصر سياحياً،على مدار 6 اجتماعات الأسبوع القادم.

الاسعار الفندقية

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة ضحا مصطفى، بشأن ارتفاع تسعيرة فحص كورونا للسائحين وأسرهم ،مما يؤثر على عوامل الجذب السياحى إلى مصر ، وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هيام الطباخ، بشأن مناقشة تطوير واستثمار مدينة دسوق سياحياً.

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هذا واستقبل مجلس النواب اليوم الخميس،وفد من الشباب المشارك في منحة معهد ناصر للقيادة الدفعة الثانية ، برفقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ،في زيارة لمقر البرلمان والمتحف للتعرف على تاريخ الحياة النيابية المصرية، ويعقب ذلك لقاء حواري مع المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.