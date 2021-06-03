/634551/وزيرة-الصحة-إعطاء-لقاح-كورونا-لـ-100-من-العاملين-في-السياحة
أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توافر مخزون من المستلزمات الطبية والوقائية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مؤكدة إنه تم إعطاء لقاح كورونا لـ 100% من العاملين في قطاع السياحة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وزيرة الصحة في الحجر الصحي بالغردقة
جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يرافقهم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، للحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، وذلك فور وصولهم محافظة البحر الأحمر لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي ضمن خطة التصدي للفيروس وتنشيط حركة السياحة.
أول إنتاج من لقاحات كورونا خلال أيام
وتواصل وزارة الصحة جهود توفير اللقاحات لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين ضد فيروس كورونا.
كما تستهدف الحكومة بدء أول إنتاج من لقاحات كورونا داخل مصر خلال الشهر الجاري، بالتعاون مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة: إعطاء لقاح كورونا لـ 100% من العاملين في السياحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.