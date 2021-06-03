/634551/وزيرة-الصحة-إعطاء-لقاح-كورونا-لـ-100-من-العاملين-في-السياحة

أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توافر مخزون من المستلزمات الطبية والوقائية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مؤكدة إنه تم إعطاء لقاح كورونا لـ 100% من العاملين في قطاع السياحة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وزيرة الصحة في الحجر الصحي بالغردقة

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يرافقهم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، للحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، وذلك فور وصولهم محافظة البحر الأحمر لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي ضمن خطة التصدي للفيروس وتنشيط حركة السياحة.

أول إنتاج من لقاحات كورونا خلال أيام

وتواصل وزارة الصحة جهود توفير اللقاحات لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين ضد فيروس كورونا.

كما تستهدف الحكومة بدء أول إنتاج من لقاحات كورونا داخل مصر خلال الشهر الجاري، بالتعاون مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات كورونا.