/634552/فيبي-فوزي-منح-الرئيس-وسام-القائد يرسم-صورة-مشرقة-عن-المستقبل-الذي-ينتظر-بلادنا
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن حصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وسام "القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول ، يعُد تأكيداً على مدى التقدير الكبير لجهود سيادته الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع قضايا الأمة العربية ، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
دور مصر في مجال التنمية المستدامة
وتابعت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، أن هذا الامر يعُد تجسيدا لما يراه ممثلو الشعوب العربية من نموذج غير مسبوق تقدمه مصر في مجال التنمية المستدامة خلال فترة وجيزة ، و هي الجهود التي نجحت بالفعل في وضع مصر على طريق الانطلاق نحو التقدم في شتى المجالات .
وأضافت النائبة فيبي فوزي أن هذا الوسام في دلالاته المتعددة يرسم صورة مشرقة عن المستقبل الذي ينتظر بلادنا الغالية في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فهو من جانب يكرس صورة مصر كأهم دولة عربية و إقليمية تسعى لتحقيق الأمن القومي العربي و الدفاع عن حقوق الشعوب العربية في السلام و الامن و الحرية و الاستقلال، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق الذي لعب السيد الرئيس دورا بالغ الأهمية في حمايته من العدوان و ترسيخ حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس ، كما يواصل بذل جهوده لإعادة إعمار غزة سواء عبر الإمكانات المصرية أو بالشراكة مع دول العالم .
واكدت وكيل مجلس الشوخ أن الجائزة تشير إلى إلى تقدير البرلمان العربي و أعضائه لسياسة مصر في تعميق العلاقات العربية و التنسيق بين كافة الاشقاء لتحقيق موقف عربي موحد تجاه كافة القضايا المصيرية.
وأردفت أن هذا التكريم يمثل اعترافا بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها قيادة السيد الرئيس داخليا لانجاز مشروع تنمية تاريخي ، يعبر بمصر إلى آفاق رحبة من التطور و التحديث في كافة مناحي الحياة، هذا المشروع الذي يهتم بإعادة بناء الإنسان المصري مثلما يعتني بالمشروعات الكبرى ، و كما يرصد الجميع فهو مشروع بناء البشر و الحجر .
واختتمت النائبة فيبي فوزي وكيل مجليس النواب:” كل التقدير و التحية للسيد الرئيس و ما يقدمه من نموذج يرفع اسم مصر المحروسة عاليا ، عربيا و عالميا ، و دوت الخليج”.
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