/634552/فيبي-فوزي-منح-الرئيس-وسام-القائد يرسم-صورة-مشرقة-عن-المستقبل-الذي-ينتظر-بلادنا

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن حصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وسام "القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول ، يعُد تأكيداً على مدى التقدير الكبير لجهود سيادته الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع قضايا الأمة العربية ، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

دور مصر في مجال التنمية المستدامة

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، أن هذا الامر يعُد تجسيدا لما يراه ممثلو الشعوب العربية من نموذج غير مسبوق تقدمه مصر في مجال التنمية المستدامة خلال فترة وجيزة ، و هي الجهود التي نجحت بالفعل في وضع مصر على طريق الانطلاق نحو التقدم في شتى المجالات .

وأضافت النائبة فيبي فوزي أن هذا الوسام في دلالاته المتعددة يرسم صورة مشرقة عن المستقبل الذي ينتظر بلادنا الغالية في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فهو من جانب يكرس صورة مصر كأهم دولة عربية و إقليمية تسعى لتحقيق الأمن القومي العربي و الدفاع عن حقوق الشعوب العربية في السلام و الامن و الحرية و الاستقلال، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق الذي لعب السيد الرئيس دورا بالغ الأهمية في حمايته من العدوان و ترسيخ حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس ، كما يواصل بذل جهوده لإعادة إعمار غزة سواء عبر الإمكانات المصرية أو بالشراكة مع دول العالم .

واكدت وكيل مجلس الشوخ أن الجائزة تشير إلى إلى تقدير البرلمان العربي و أعضائه لسياسة مصر في تعميق العلاقات العربية و التنسيق بين كافة الاشقاء لتحقيق موقف عربي موحد تجاه كافة القضايا المصيرية.

وأردفت أن هذا التكريم يمثل اعترافا بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها قيادة السيد الرئيس داخليا لانجاز مشروع تنمية تاريخي ، يعبر بمصر إلى آفاق رحبة من التطور و التحديث في كافة مناحي الحياة، هذا المشروع الذي يهتم بإعادة بناء الإنسان المصري مثلما يعتني بالمشروعات الكبرى ، و كما يرصد الجميع فهو مشروع بناء البشر و الحجر .

واختتمت النائبة فيبي فوزي وكيل مجليس النواب:” كل التقدير و التحية للسيد الرئيس و ما يقدمه من نموذج يرفع اسم مصر المحروسة عاليا ، عربيا و عالميا ، و دوت الخليج”.