/634554/الصحة-انطلاق-تصنيع-2-مليون-جرعة-من-لقاح-كورونا-وإنتاج-أول-دفعة-خلال-أيام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم حاليا استغلال المواد الخام الخاصة بلقاح سينوفاك التى دخلت مصر مؤخرا لتصنيع اللقاح المصرى الصينى سينوفاك بواقع 2 مليون جرعة و250 ألف جرعة أخرى. وأشارت زايد، إلى أنه فور الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح "سينوفاك" ستخضع للاختبار الأخير من خلال التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية.

خبراء للإشراف على عملية التصنيع

كما لفتت إلى وجود خبراء صينيين بمصر حاليا للإشراف على عملية التصنيع ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع، بكل من "فاكسيرا" وهيئة الدواء المصرية. وأضافت وزيرة الصحة، أن مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك"، حيث حرصت مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الصيني منذ شهر يونيو من العام الماضي بمشاركة السفارة الصينية، حتى التوصل إلى اتفاقية التصنيع ونقل تكنولوجيا التصنيع الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية.

وزيرة الصحة: إعطاء لقاح كورونا للعاملين في السياحة

أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توافر مخزون من المستلزمات الطبية والوقائية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مؤكدة إنه تم إعطاء لقاح كورونا لـ 100% من العاملين في قطاع السياحة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وزيرة الصحة في الحجر الصحي بالغردقة

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يرافقهم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، للحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي؛ لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، وذلك فور وصولهم محافظة البحر الأحمر لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي ضمن خطة التصدي للفيروس وتنشيط حركة السياحة.

أول إنتاج من لقاحات كورونا خلال أيام

وتواصل وزارة الصحة جهود توفير اللقاحات لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين ضد فيروس كورونا. كما تستهدف الحكومة بدء أول إنتاج من لقاحات كورونا داخل مصر خلال الشهر الجاري، بالتعاون مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات كورونا.

لقاح "سينوفاك" أثبت فاعلية بنسبة 91 %

وأثبت لقاح "سينوفاك" فاعليته بنسبة 91 % على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة شملت (البرازيل- شيلي - تركيا- إندونيسيا- الصين -هونج كونج- الفلبين).

كما لافت إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفاك" سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.