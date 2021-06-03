/634559/سلاح-موسيماني-لتخطى-عقبة-الترجي-التونسي-بدوري-أبطال-إفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي التحضير لمواجهتي الذهاب والعودة أمام الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويخوض مواجهة بشكل ودي في الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق مصر للتأمين والتي تنتقل في تمام الخامسة اليوم على ملعب التتش.

ويواجه النادي الأهلي فريق الترجي التونسي في التاسع عشر من الشهر الجاري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب رادس في تمام التاسعة مساء ، على أن يعود الفريق لخوض مواجهة العودة أمام أبناء باب سويقة في تمام التاسعة مساء 25 القادم.

الأهلي يضع خطة عبور الترجي التونسي

ويسعى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، لتحقيق عدة أهداف من المباراة الودية أمام فريق مصر للتأمين، من بينها الحفاظ على جاهزية اللاعبين، والاطمئنان على العائدين من الإصابة، والتحضير لمواجهتي الترجي التونسي، خاصة بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مواجهة الفريق أمام انبي، في بطولة كأس مصر والتي كان مقررا إقامتها غدا الجمعة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.

الأهلي يواجه الترجي بدوري أبطال إفريقيا

ويستعد الأهلي لخوض مباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو الجاري، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

وصعد الأهلي إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3ـ1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

الجدير بالذكر ان النادي الأهلي حقق بطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد في نهائي البطولة على الأراضي القطرية ، ونجح المارد الأحمر في إقتناص الفوز على حساب الفريق المغربي بثنائية مقابل دون رد ، سجل محمد شريف الهدف الأول قبل ان يعزز صلاح محسن التقدم.