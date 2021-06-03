اللواء شريف إسماعيل: إسرائيل فقدت التعاطف الدولى

جدة - نرمين السيد - المحكمة العليا الإسرائيلية أدانت قرار نتنياهو بإسقاط منصات التواصل الاجتماعى عن المدن العربية خلال الصدامات العربية اليهودية، كما أن نيتنياهو يُحرض الجماهير اليمينية ضد قرار بينت بالتحالف مع الأحزاب المعتدلة والقائمة المشتركة لتشكيل ائتلاف حكومى، وخروج آلاف من أنصاره يتظاهرون أمام سكن شاكيد وساعر والقيادات الحزبية التى انشقت عن الليكود، اعتراضًا منهم على انشقاقهم عن يمين نتنياهو، والمحللون يستعيدون مشهد سلوك ترامب بعد خسارته الانتخابات.

أيضًا، اهتزاز موقف الليكود بسبب حسابات خاطئة واعتماده على سيناريوهات سابقة دون قراءة موقف الشارع، وتوظيفه لملف العنف والتطرف والخطر الخارجى فى محاولة لشحذ اليمين خلفه، ضد توجهات الأحزاب المعتدلة، فى محاولة لتشكيل حكومته، وتسبب ذلك فى بوادر حرب أهلية وأزمة داخلية زادت من صعوبة الموقف وأفقدته اتزانه السياسى.

أضاف، أن المزايدة على أصول اللعبة وحساباتها بين اليمين وحماس، دفعت نتنياهو للظهور بموقف اليمينى القوى متجاوزًا حسابات أصول الصراع المتفق عليه ضمنيًا مع حماس، وتكليفه باغتيال قيادات من حماس سياسية وأمنية، وفى المقابل، وطمعًا فى المزايدة على مواقف السلطة والفصائل، وللبحث عن الشعبية وللتأكيد على دور حماس فى أى مفاوضات مستقبلية، خرجت حماس عن أصول اللعبة، فمن خلال إطلاق حوالى 3500 صاروخ، 200 منهم سقطت على أحياء ومدن إسرائيلية، حققت إصابات وخسائر حقيقية، ما سبب حرجا كبيرا لحكومة تل أبيب لم تكن تتوقعه.

وقال اللواء شريف، إن الحوار المجتمعى الذى أجرته معاهد متخصصة "بيجن السادات - موسى ديان - جامعة تل أبيب"، أكد على وجود شرخ داخل المجتمع الإسرائيلى، وحالة من الغليان والكراهية والاحتقان بين كل من المجتمع العربى واليهودى.

وعلى عكس ما هو معمول به، حكومة نتنياهو أغفلت تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث نتائج عملية حماة الأسوار، كما أن نيتنياهو نجح فى تصدير أزمة للحكومة الجديدة، سواء على صعيد الشارع الإسرائيلى الداخلى سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو على الصعيد الدولى، وصلت إلى حد حدوث حرب أهلية، وإلى حد اتهام إسرائيل باقتراف جرائم حرب، فضلًا عن الحرج، الذى سيسببه لدول عربية تُخطط لزيادة التطبيع مع إسرائيل.

واختتم، بعد فشل نتنياهو فى تشكيل الحكومة، أصبح مهددًا بالمثول هو وزوجته أمام القضاء، ومحاكمتهما بتهم الفساد والرشوة والاختلاس، وبالرغم من الآلة الإعلامية الجبارة التى تسيطر عليها إسرائيل والدعم الأمريكى المطلق، فإن تل أبيب فقدت التعاطف الدولى.