«سيدات مصر» تكرم نسرين عبد العزيز لجهودها وتأثيرها فى المجتمع المصرى

جدة - نرمين السيد - كرمت صفحة "سيدات مصر الحقيقة والأسطورة"، الدكتورة نسرين عبد العزيز الأستاذ المساعد بالمعهد الدولى العالى بأكاديمية الشروق، نظرا لجهودها وتأثيرها فى المجتمع المصرى.





وسلطت الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الضوء على السيدات الأكثر تأثيرا فى المجتمع المصرى فى جميع المجالات داخل وخارج مصر، ومنهن الدكتورة نسرين عبد العزيز.

الجدير بالذكر، أن الدكتورة نسرين عبد العزيز حصلت على العديد من الجوائز، ومنها جائزة الدكتور أحمد الصاوى لأفضل رسالة ماجستير بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2007، وتكريم جامعة السويس عام 2018، وجائزة أفضل امرأة عربية إفريقية لعام 2020، كما نالت العديد من التكريمات ومنها تكريم كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2021، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 2021.

كما حصلت على المركز الثانى فى محور الأفلام الروائية "40 يوما فى الحظر"، والمركز الثالث فى محور الاسكتش الإذاعى "صورة ناقصة" بالمهرجان الدولى للجامعة البريطانية "الكارنتين 2020".