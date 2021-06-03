الجيزة: 163 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - قال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى، وامتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسى 2020 / 2021 على مستوى جميع الإدارات التعليمية.





وأشار محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، إلى أن امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة ستبدأ يوم السبت الموافق 5/6/2021 وتستمر حتى الخميس 10/6/2021، حيث يؤدى 163.056 طالب وطالبة الامتحانات داخل 945 مدرسة و656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11.648 لجنة فرعية.

وأكد محافظ الجيزة أنه سيؤدى 60.529 طالبا على مستوى المحافظة امتحانات الدبلومات الفنية دور أول ابتداء من يوم السبت الموافق 5/6/2021 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 17/6/2021 وذلك للامتحانات العملية والمعملية، على أن تبدأ الامتحانات النظرية من يوم السبت الموافق 19 /6/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 1/7/2021 وذلك داخل 218 لجنة.

وأكد محافظ الجيزة، على مدير مديرية التربية والتعليم، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب فى أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديرى الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية الواقعة فى نطاق عملهم برفع أى إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.

وأكد، أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز فى كل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات فى جميع المدارس.