السفير المصرى فى سول يلتقى رئيس مجموعة شركات هيونداى روتام الكورية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور حازم فهمى، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، مع يونج بى لى، المدير التنفيذى ورئيس مجموعة شركات هيونداى روتام الكورية، فى إطار متابعة نتائج زيارة الأخير إلى القاهرة خلال الفترة 26-28 إبريل 2021.





وذكر السفير المصرى فى هذا السياق أن رئيس مجموعة شركات "هيونداى روتام" أعرب عن بالغ سعادته بزيارته للقاهرة، وبصفة خاصة ما حظى به من شرف اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط، والنقل والمواصلات، والتجارة والصناعة، ووزير الدولة للإنتاج الحربى.

كما أعرب يونج بى لى، عن تطلعه لإبرام اتفاق شراكة طموح مع مصر يشمل توطين صناعة عربات المترو والسكة الحديد بمصر على أن تكون قاعدة لتصدير تلك المنتجات إلى الدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى النظر فى إمكانية مشاركة مجموعة شركات "هيونداى روتام" فى أعمال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الرئيس والمدير التنفيذى للمجموعة الكورية الجنوبية على التزام الشركة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بأن يشمل اتفاق الشراكة أكبر نسبة ممكنة لتعميق تلك الصناعة وتوطين التكنولوجيا الكورية الخاصة بها بمصر فى أسرع مدى زمنى ممكن، مع توفير حزمة تمويلية ملائمة للجانب المصرى، فضلا عن أن يشمل الإتفاق تأسيس معهد لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للمشروع.