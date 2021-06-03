وزير الطيران: 9 مطارات مصرية حصلت على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن ACI

جدة - نرمين السيد - وأضاف منار فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الصحة ووزير السياحة: "نقول للعالم إن ما زرعناه على مدار 11 شهرا بالنسبة للإجراءات الاحترازية والتعاون التام بين كل الوزراء لصالح مرفق السياحة، اليوم نحن نجنيه أمام العالم بالنسبة لوضع مصر على الخريطة العالمية".

وأكد وزير الطيران المدنى أن مصر تطبق كل الإجراءات الاحترازية، وأن الصناعة فى تزايد وانتظام، فضلا عن اطراد حركة السياح على المقاصد السياحية وهو ما يتضح جليا فى محافظة شرم الشيخ والغردقة.

ونوه بأن جميع العاملين فى حقل الطيران المدنى تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، معربا عن خالص شكره لوزير السياحة الدكتور خالد العنانى، كما خص بالشكر وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد التى أعطت الأولوية للعاملين فى مجال الطيران فى القاهرة الدولى وفى جميع المطارات لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.