بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ووزيرى التعليم والاتصالات

جدة - نرمين السيد - فى سياق آخر، عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لاستعراض مخطط تطوير حديقة الفسطاط، وذلك بحضور مسؤولى المكتب الاستشارى.
واستعرض مسؤولو المكتب الاستشارى، وفقا لبيان صحفى، مقترح التطوير، والذى يحمل عنوان مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، مشيرين إلى أن رؤية مشروع التطوير تعتمد على تصميم حديقة عامة تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، وذلك من خلال توسطها بين تلك المعالم والمواقع، مما يجعلها مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً، إلى جانب اتاحة عدد من الانشطة الترفيهية، وكذا الصناعات التقليدية الخاصة بالمنطقة، وذلك اعتماداً على إحياء التراث الخاص بها عبر مختلف العصور التاريخية.
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