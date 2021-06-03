«تضامن النواب» توصى بإعادة النظر فى قانون مكافحة المخدرات

جدة - نرمين السيد - أصدرت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم الخميس، عدة توصيات خلال اجتماع اللجنة لمناقشة المعوقات التى تواجه المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان مع ممثلى المجلس.





وجاءت التوصيات كالتالى: - دعوة وزيرة التضامن الاجتماعى بالتواجد يومى الأحد والإثنين للاستماع إلى ممثلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ويوم الإثنين دراسة التنسيق مع الجهات المختلفة وتفعيل تلك التوصيات. - فيما يتعلق بالإطار المؤسسى، إعادة تشكيل المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان وإعادة تشكيل المكتب الفنى وتعديل اللائحة وإعادة صيغة القرار الجمهورى 450 - إعادة النظر فى قانون مكافحة المخدرات وفعالية تطبيق القانون. ‏- تفعيل لجان حماية الطفولة وتعطى لها سلطة التدابير وقتية. - تفعيل مهام الاخصائى الاجتماعى. ‏- التركيز على أهمية الدراسات بكليات الخدمات الاجتماعية. ‏تنسيق فى العمل بين المجلس القومى لمكافحة الإدمان مع مجلس النواب. ‏تعديل اللائحة المالية والتى صدرت منذ عام 2007 والتى تعوقنا على أداء المهام.

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