هالة زايد: توفير لقاح كورونا لحجاج هذا العام

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر لم تفرض أى إجراءات إضافية على السائحين، مضيفة: "مصر لم تفرض أى إجراءات إضافية غير نتيجة البى سي أر ، لم نفرض شهادة بتلقى اللقاح حتى الآن لأن العالم لم يتمكن من وضع منظومة عادلة لتوزيع اللقاحات على العالم".
وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى، أن مصر وفرت كل أنواع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، لحجاج هذا العام، مضيفة: لقاح سينوفارم متوفر والجرعة الثانية تكون بعد 3 أسابيع من الجرعة الأولى".
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