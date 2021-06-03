الرئيس السيسي يُتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة مع رئيس الوزراء

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، آخر مستجدات امتحانات الثانوية العامة.

ويأتي اللقاء مع مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزيرى التعليم والاتصالات للاطلاع على آخراستعدادات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، وصرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. توجيهات بتيسير الإجراءات ووجه الرئيس بتيسير اجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان ادائهم الامتحانات بكل سلاسة ويسر وذلك من خلال إتاحة النظام الورقى بجانب الاليكتروني “التابلت" كبديلين متاحين معاً لاداء الامتحانات.

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