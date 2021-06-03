/634557/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-مانشسترسيتي-وليسترسيتي

أعلن الاتحاد الإجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إقامة مباراة مانشسترسيتي وليستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، والتي من المقرر غقامتها يوم7 أغسطس المقبل، علي ملعب”ويمبلي”، وتقام في تمام الساعة السادسة مساءً”.

ويخوض فرق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بصفته بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 86 نقطة، متفوقًا على جاره مانشستر يونايتد صاحب الوصافة برصيد 74 نقطة.

ويرصيد موقع دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين:

لعب مانشستر سيتي 30 مباراة، فاز في 22 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في 3 مباريات.

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تواجه الفريقين في 19 مباراة، فاز فيها مان سيتي في 10 مباريات، بينما حسم الفوز لصالح ليستر سيتي في 7 مباريات، وخيم بينهم التعادل في مبارتين.

سجل مانشستر سيتي 27 هدف في شباك ليستر سيتي، بينما سجل الآخر 24 هدف في شباك مان سيتي.

وانفرد كين بصدارة قائمة هدافي "البريميرليغ" بعد نهاية موسم 2020 /2021، عقب تسجيله أحد أهداف فريقه في شباك ليستر سيتي في المباراة التي أنهاها النادي اللندني لمصلحته بنتيجة 4-2.

توج هاري كين نجم توتنهام هوتسبير بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موسم 2020 /2021 بعد صراع كبير مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وانفرد كين بصدارة قائمة هدافي "البريميرليغ" بعد نهاية موسم 2020 /2021، عقب تسجيله أحد أهداف فريقه في شباك ليستر سيتي في المباراة التي أنهاها النادي اللندني لمصلحته بنتيجة 4-2.

ورفع كين رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 23 هدفا، متفوقا بهدف واحد على صلاح صاحب الـ22 هدفا والذي عجز عن التسجيل في المباراة التي فاز فيها فريقه على كريستال بالاس بهدفين نظيفين واكتفى بمركز وصافة قائمة الهدافين.

وجاء في المركز الثالث البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد برصيد 18 هدفا.

يذكر أن صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتبن، الأولى في موسمه الأول مع "الريدز" 2017 /2018 عندما سجل 32 هدفا، والثانية في الموسم التالي 2018 /2019 عندما تقاسم الجائزة مع زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال برصيد 22 هدفا لكل منهم.