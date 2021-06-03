/634563/برشلونة-يقترب-من-ضم-لاعب-ليفربول-خلال-الإنتقالات-الصيفية

نشرت صحف أسبانية أن نادي برشلونة على بعد خطوات من التعاقد مع الهولنديين جيني فينالدوم لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي، واللاعب ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفيه المقبلة، من أجل دعم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

برشلونة يرغب في تصحيح مساراه

يسعى برشلونة إلى تصحيح مسار الفريق، حيث لم يقدم الفريق الكتالوني المستوى المتوقع له، وحقق نتائج غير مرضيه لجماهير البارسا، واحتل فريق برشلونة المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري، حيث احتل المركز الأول فريق أتليتكو مدريد، بينما احتل المركز الثاني فريق ريال مدريد، كما خرج فريق برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور الـ16 من عمر البطولة، وخرج الفريق الكتالوني بتتويجة ببطولة واحدة، وهي بطولة كأس الملك.

رغبة كومان في التعاقد مع فينالدوم وديباي

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، أبلغ إداراة الفريق، برغبته في التعاقد مع الهولنديين، جيني فينالدوم لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي، واللاعب ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي، وذلك من أجل دعم صفوف الفريق استعدادا للموسم القبل.

تفاصيل التعاقد مع فينالدوم

وأوضحت الصحيفة، أن التعاقد مع فينالدوم مازال مستمر، وأنهم يتفقون على الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب الهولندي في فريق برشلونة، ومتغيرات خاصة بمدة العقد، وأنه من المتوقع أن يتعاقد الفريق الكتالوني مع الهولندي لمدة 3 سنوات، انتهى عقد جيني فينالدوم مع فريق ليفربول، وأعلن اللاعب رحيله عن فريق الريدز، وبدأ فريق برشلونة التعاقد مع اللاعب، وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" وصول وكلاء اللاعب إلى نادي برشلونة من أجل الإتفاق على تفاصيل العقد الخاص باللاعب.

صفقات برشلونة هذا الموسم

الجدير بالذكر أن فريق برشلونة أعلن التعاقد مع سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي، لمدة موسمين تبدأ من 1يوليو، وذلك في صفقة إنتقال حر، حيث انتهى عقد اللاعب مع فريق مانشسترسيتي، ولم يرغب اللاعب في التجديد مرة أخرة للسيتي، كما أعلن الفريق الكتالوني على التعاقد مع إيمروسن لاعب ريال بيتيس وإريك جارسيا مدافع مانشسترسيتي.