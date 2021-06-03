/634564/عبد-الخالق-عياد-يتابع-تنفيذ-تطوير-مدينه-كفر-الزيات-التي-تقدم-بها-للمحافظ

قام المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنه الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية بزيارة ميدانيه لمدينه كفر الزيات بمحافظة الغربية بحضور السيد محافظ الغربية والسيد نائب المحافظ ومجموعه من البرنامج الرئاسي لتطوير العشوائيات وذلك لمتابعه مقترح التطوير الذي تقدم به النائب والخاص بتطوير مدينة كفر الزيات وتحديدا منطقتي موقف وسوق كفر الزيات واستغلال منطقة جنوب السكة الحديد بالدلجمون لعمل موقف سيارات وتطوير ميدان المحطة وإلغاء الموقف الحالي لحل مشكلة التكدس والزحام الموجودة به.

‏وأثنى عياد على خطة تحديث شركة أبو الهول كما شرحها له السيد رئيس مجلس إدارة الشركة، ووعده النائب بالمساندة التامة في المرحلة القادمة للاستمرار في توفير فرص عمل للشباب بكفر الزيات ولكي تعود كفر الزيات لسابق عهدها قلعه كبيره من قلاع الصناعة في مصر، والاستغلال الأمثل للموارد الموجودة لدى الشركة.

‏كما التقى النائب بالسيد رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت وتم مناقشة خطة تطوير الشركة ومناقشة ماورد في خطة 2021/2022 الاستثمارية، واهتمام السيد الرئيس بأهمية زيادة مساهمة الشركات في الناتج القومي خصوصاً الشركات المصدرة.

وأشار عياد إلى أن الجولة شملت تفقد كورنيش كفر الزيات للعمل على تطويره وإنشاء ممشى مصر على النيل وأيضا زيارة الطريق الدائري المقترح لكفر الزيات بعد تبطين ترعه النعناعيه.