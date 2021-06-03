/634566/اللي-في-البيت-أكتر-من-اللي-في-البنك-محمد-رمضان-بعد-التحفظ-على-أمواله

واصل محمد رمضان استفزاز جمهور السوشيال ميديا، بعد أن فاجئ جمهوره بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، يعلن فيه تحفظ أحد البنوك على أمواله.

تفاصيل مكالمته مع البنك

وروى محمد رمضان، المكالمة التي حدثت بينه وبين البنك قائلا: "صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

تأجيل محاكمة الإعلامي عمرو أديب

وكانت قد قررت محكمة جنح الشيخ زايد بجمهورية مصر العربية، تأجيل محاكمة الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، لجلسة 12 يوليو.

واتهم محمد رمضان الإعلامي عمرو أديب بالسب والقذف وطالبه بتعويض مالي 100 ألف جنيه، وذلك بسبب هجوم أديب عليه في إحدى حلقات برنامجه “الحكاية” بعد نشر رمضان لفيديو “الفلوس” عقب وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان.

اتهام الإعلامي عمرو أديب باستغلال مهنته

وقام أحمد الجندى المحامى، وكيل الفنان محمد رمضان باتهام الإعلامي عمرو أديب باستغلال مهنته كإعلامي ومقدم برامج و مخالفة ميثاق العمل وسب وقذف رمضان من خلال برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة mbc مصر.

أزمة رمضان وأديب

وكان شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا حادًا ووجه لمحمد رمضان، انتقادًا لاذعًا بسبب فيديو “رمي الفلوس” الذي أثار غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رمضان يهدي أغنية للأهلي

وقرر الفنان محمد رمضان أن يهدى النادى الأهلى أغنية جديدة احتفالا بتتويجه بلقب السوبر الأفريقي الذى فاز به على فريق نهضة بركان بهدفين مقابل لا شيء فى المباراة التى أقيمت فى قطر.