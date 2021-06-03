/634567/الكاف-يرضخ-لضغوط-الترجي-ويعلن-تغيير-طاقم-حكام-مواجهة-العودة-أمام-الأهلي

قررت لجنة الحكام بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم إجراء تغييرات في طاقم حكام مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد ان كان من المقرر أن يقود فيكتور جوميز مواجهة الذهاب ، على أن يتولى رضوان جيد لقاء العودة.

وأستقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على إستبدال الحكم رضوان جيد ، والذي كان من المقرر أن يقود مواجهة العودة بين الأهلي والترجي في القاهرة ، على أن يقود الحكم الكاميروني أليوم نيانت المنافسة بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

الأهلي يواجه الترجي في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه النادي الأهلي فريق الترجي التونسي في التاسع عشر من الشهر الجاري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب رادس في تمام التاسعة مساء ، على أن يعود الفريق لخوض مواجهة العودة أمام أبناء باب سويقة في تمام التاسعة مساء 25 القادم.

قائمة الأهلي أمام نهضة بركان

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.