صور..مجلس النواب يستقبل وفد شباب المشاركين في منحة ناصر الدولية للقيادة

/634572/صورمجلس-النواب-يستقبل-وفد-شباب-المشاركين-في-منحة-ناصر-الدولية-للقيادة

استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم وفداً من شباب الدفعة الثانية المشاركين في منحة ناصر الدولية للقيادة والتي تقام بواسطة وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من مصر وعدد من الدول الإفريقية وأسيا وأمريكا اللاتينية ، حيث قام الوفد بجولة داخل المبنى التاريخي للمجلس، تفقدوا خلالها متحف المجلس، واستمعوا لشرح حول تاريخ الحياة البرلمانية المصرية والتي تمتد لأكثر من 150 عام .

وعقب الجولة أُطلق حوار تفاعلي أداره المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب مع المشاركين ،وذلك بالنيابة عن المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب حيث أعرب المستشار/ أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب عن ترحيبه بالحضور نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، موضحاً أن مجلس النواب المصري يعود تاريخه النيابي العريق إلى أكثر من 150 عاماً، لافتاً إلى أن إطلاق الدولة المصرية لمنحة ناصر الدولية للقيادة، تأتي تخليداً لذكرى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وتؤكد حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة في كافة المجالات، لا سيما تمكين الشباب بوصفهم القاطرة التي تقود حركة التقدم والتنمية المُستدامة في كافة المُجتمعات.

وأشاد وكيل مجلس النواب بإطلاق السيد رئيس الجمهورية للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي يهدف إلى تأهيل وصقل مهارات الشباب في العديد من المجالات، فضلاً عن إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي مثلت صرحاً وطنياً عظيماً في التأهيل والتدريب لكافة مؤسسات الدولة المصرية ، لافتاً إلى أن التجربة المصرية في تمكين وتأهيل الشباب تجاوزت النطاق المحلي إلى النطاق العالمي من خلال إطلاق الدولة المصرية لمنتدى شباب العالم بنسخه الثلاث، وكذا إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي ومنحة ناصر الدولية للقيادة والتي تمثل فرصة مواتية لتعزيز الحوار بين شباب العالم الجنوبي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العالمية محل الاهتمام المشترك، مثل التنمية المُستدامة وتحقيق السلم والأمن.

وفى كلمته وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن زيارة الوفد الشبابي والذى يمثل " 51 جنسية مختلفة " من قارات أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية إلى مقر مجلس النواب للتعرف على تاريخ أحد أعرق البرلمانات في العالم والذى يعود تاريخه النيابى إلى أكثر من 150 عاماً ، مشدداً على أن الدولة المصرية تبذل كل الجهد لاستثمار طاقات الشباب المصرى ، وأعلن الوزير طرح مبادرة برلمان الشباب الأفريقي على غرار التجربة المصرية الناجحة لبرلمان الشباب المصرى ، وأضاف " الوزير " أن الوزارة تعتز بأداء منحة ناصر التى تقوم بتنفيذها ، مؤكداً أننا نلقى كل الدعم من القيادة السياسية التي تعتبر محركاً أساسياً للعمل طوال الوقت بأقصى جهد على أرض الواقع.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من قبل الشباب المشاركين من حيث توجيه الأسئلة وطرح الرؤى والمقترحات، حول إمكانية وجود اتحاد شبابي أفريقي أسيوي يضم نخب شابه ، كما أشادوا بالدور المصري على كافة الأصعدة عربياً وأفريقياً وعالمياً ، ومساندة مصر لأفريقيا منذ عهد الرئيسى الراحل جمال عبدالناصر و حتى الأن ، وكذلك الدور المصري خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، وأكد أحد الشباب المصري المشارك أن ما يحدث في مصر بعد ٣٠ يونيو لا يقل عما حدث في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ، واقترح تفعيل منحه مماثلة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت مسمى "تمكين الشباب سياسياً".

وفي تعقيبه على أسئلة الشباب ، أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب أن القيادة السياسية أحدثت طفرة فى ملف التأهيل والتمكين للشباب ودعم المرأة المصرية ، مؤكداً أن البرلمان به نسبة مشاركة كبيرة من الشباب والمرأة ، الأمر الذى انعكس على تواجدهم بالغرفتين التشريعيتين بصورة قوية، وهذا بدوره ينعكس على المجتمع.

ومن جانبه أشاد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب برؤية الرئيس السيسي لتمكين الشباب والمرأة المصرية، مشيراً إلى وجود عضوين بالبرلمان الأفريقي من النائبات المصريات تمثلان مجلسي النواب والشيوخ ، إحداهما من الشباب ، بالإضافة إلى تولى النائبة/ سحر البزار رئاسة منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولى.