بداية من السبت.. السكة الحديد تعلن تعديل تركيب بعض القطارات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط "القاهرة / الإسكندرية والعكس وطنطا / منوف / القاهرة / كفر الزيات والعكس"، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.







وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أن ذلك اعتبارا من السبت 5/6/2021 على النحو التالى:

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية والعكس، تعديل تركيبهم إلى عربات روسى بـ 11 عربة لكل قطار فى نفس مواعيدها الحالية، قطار 23 إكسبريس القاهرة / الإسكندرية اعتبارا من 5/6/2021، قطار 14 إكسبريس الإسكندرية / القاهرة اعتبارا من 6/6/2021.

ثانيا: خط القاهرة / منوف / طنطا وخط منوف / كفرالزيات والعكس، سيتم تعديل تركيبهم إلى عربات مميزة بـ7 عربة لكل قطار فى نفس مواعيدها الحالية، قطار 557 ركاب القاهرة /منوف / كفر الزيات اعتبارا من يوم 4/6/2021، قطار 534 ركاب طنطا / القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021، قطار 543 ركاب القاهرة / طنطا اعتبارا من يوم 5/6/2021، قطار 548 ركاب طنطا / القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021، قطار 538 ركاب كفرالزيات /منوف/ القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021، قطار 551 ركاب القاهرة / منوف / طنطا اعتبارا من يوم 5/6/2021.