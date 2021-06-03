بداية من السبت.. السكة الحديد تعلن تعديل تركيب بعض القطارات

وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أن ذلك اعتبارا من السبت 5/6/2021 على النحو التالى:
أولا: خط القاهرة / الإسكندرية والعكس، تعديل تركيبهم إلى عربات روسى بـ 11 عربة لكل قطار فى نفس مواعيدها الحالية، قطار 23 إكسبريس القاهرة / الإسكندرية اعتبارا من 5/6/2021، قطار 14 إكسبريس الإسكندرية / القاهرة اعتبارا من 6/6/2021.
ثانيا: خط القاهرة / منوف / طنطا وخط منوف / كفرالزيات والعكس، سيتم تعديل تركيبهم إلى عربات مميزة بـ7 عربة لكل قطار فى نفس مواعيدها الحالية، قطار 557 ركاب القاهرة /منوف / كفر الزيات اعتبارا من يوم 4/6/2021، قطار 534 ركاب طنطا / القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021، قطار 543 ركاب القاهرة / طنطا اعتبارا من يوم 5/6/2021، قطار 548 ركاب طنطا / القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021، قطار 538 ركاب كفرالزيات /منوف/ القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021، قطار 551 ركاب القاهرة / منوف / طنطا اعتبارا من يوم 5/6/2021.
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