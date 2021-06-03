مجلس النواب يستقبل وفد شباب المشاركين فى منحة ناصر الدولية للقيادة

جدة - نرمين السيد - وقام الوفد بجولة داخل المبنى التاريخى للمجلس، تفقدوا خلالها متحف المجلس، واستمعوا لشرح حول تاريخ الحياة البرلمانية المصرية والتى تمتد لأكثر من 150 عامًا.

وعقب الجولة أُطلق حوار تفاعلى أداره المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب مع المشاركين، بالنيابة عن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.



وأعرب المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب عن ترحيبه بالحضور نيابة عن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، موضحًا أن مجلس النواب المصرى يعود تاريخه النيابى العريق إلى أكثر من 150 عامًا.

ولفت إلى أن إطلاق الدولة المصرية لمنحة ناصر الدولية للقيادة، تأتى تخليدًا لذكرى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وتؤكد حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة فى كل المجالات، لا سيما تمكين الشباب بوصفهم القاطرة التى تقود حركة التقدم والتنمية المُستدامة فى جميع المُجتمعات.



وأشاد وكيل مجلس النواب بإطلاق السيد رئيس الجمهورية للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والذى يهدف إلى تأهيل وصقل مهارات الشباب فى العديد من المجالات، فضلاً عن إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتى مثلت صرحاً وطنياً عظيماً فى التأهيل والتدريب لكل مؤسسات الدولة المصرية.

وأشار إلى أن التجربة المصرية فى تمكين وتأهيل الشباب تجاوزت النطاق المحلى إلى النطاق العالمى من خلال إطلاق الدولة المصرية لمنتدى شباب العالم بنسخه الثلاث، وكذلك إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى ومنحة ناصر الدولية للقيادة والتى تمثل فرصة مواتية لتعزيز الحوار بين شباب العالم الجنوبى، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا العالمية محل الاهتمام المشترك، مثل التنمية المُستدامة وتحقيق السلم والأمن.



وفى كلمته وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدًا أن زيارة الوفد الشبابى والذى يمثل "51 جنسية مختلفة" من قارات إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية إلى مقر مجلس النواب للتعرف على تاريخ أحد أعرق البرلمانات فى العالم والذى يعود تاريخه النيابى إلى أكثر من 150 عامًا، وأن الدولة المصرية تبذل كل الجهد لاستثمار طاقات الشباب المصرى.

وأعلن الوزير طرح مبادرة برلمان الشباب الأفريقى على غرار التجربة المصرية الناجحة لبرلمان الشباب المصرى، مضيفًا أن الوزارة تعتز بأداء منحة ناصر التى تقوم بتنفيذها، مؤكدًا أننا نلقى كل الدعم من القيادة السياسية التى تعتبر محركًا أساسيًا للعمل طوال الوقت بأقصى جهد على أرض الواقع.



وشهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا من قبل الشباب المشاركين من حيث توجيه الأسئلة وطرح الرؤى والمقترحات، حول إمكانية وجود اتحاد شبابى إفريقى أسيوى يضم نخب شابه، كما أشادوا بالدور المصرى على كل الأصعدة عربيًا وإفريقيًا وعالميًا، ومساندة مصر لإفريقيا منذ عهد الرئيسى الراحل جمال عبدالناصر وحتى الآن، وكذلك الدور المصرى خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

وأكد أحد الشباب المصرى المشارك أن ما يحدث فى مصر بعد 30 يونيو لا يقل عما حدث فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، واقترح تفعيل منحه مماثلة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت مسمى "تمكين الشباب سياسيًا".



وفى تعقيبه على أسئلة الشباب، أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب أن القيادة السياسية أحدثت طفرة فى ملف التأهيل والتمكين للشباب ودعم المرأة المصرية، مؤكدًا أن البرلمان به نسبة مشاركة كبيرة من الشباب والمرأة، الأمر الذى انعكس على تواجدهم بالغرفتين التشريعيتين بصورة قوية، وهذا بدوره ينعكس على المجتمع.

من جانبه، أشاد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب برؤية الرئيس السيسى لتمكين الشباب والمرأة المصرية، مشيرًا إلى وجود عضوين بالبرلمان الأفريقى من النائبات المصريات تمثلان مجلسى النواب والشيوخ، إحداهما من الشباب، بالإضافة إلى تولى النائبة سحر البزار رئاسة منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلمانى الدولى.