صور.. محافظ القاهرة: مستوى النظافة بالعاصمة شهد تحسنا ملحوظا

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مستوى النظافة بالعاصمة شهد تحسنًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة نتيجة الطفرة الكبيرة فى عمل هيئة النظافة بالقاهرة، وهو ما لمسه المواطنون بأنفسهم فى مناطق كثيرة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد وتنظيم العمل والمتابعة المستمرة للحصول على رضا المواطنين.





جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة مع اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات الهيئة، لمناقشة المنظومة الجديدة للنظافة بالقاهرة والتى تقوم بها هيئة النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، ولمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بـ18 حيا بالمنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة، والتى تم توقيعها مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات وانفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات. وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، على دعم المحافظة وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لجهود الشركتين باعتبار أن الجميع شركاء فى تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطنين بالقاهرة، خصوصا وأن العاصمة تخرج يوميًا حوالى 16.550 طن مخلفات بلدية، مشيرًا إلى أهمية أن يشعر المواطن بوجود تحسن وتأثير إيجابى فى مستوى النظافة.

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