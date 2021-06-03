صور.. وزيرة البيئة: تغير المناخ أصبح أعظم تحد تواجهه الأرض

جدة - نرمين السيد - حيث تستضيف مدينة شرم الشيخ تلك الاجتماعات خلال الفترة من 30 مايو وحتى 18 يونيو بحضور رئيس المجموعة الإفريقية وعدد 40 مفاوض من كبار المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ وونقاط الاتصال المعنيين بتغير المناخ وممثلى الدول الإفريقية، بالإضافة إلى المنظمين من سكرتارية المجموعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

ويشارك من مصر الوفد التفاوضى المعنى بتغير المناخ بكلاً من وزارتى الخارجية والبيئة، كما يشارك فى الاجتماعات الافتراضية للهيئات الفرعية الوفد المصرى الممثل من جميع الوزارات المعنية، حيث من المقرر عقد عدد من الاجتماعات للمفاوضين بمصر تمهيدا للاجتماعات المقبلة للأجهزة الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والاجتماعات التحضيرية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفقا لبيان صحفى، أن الاجتماع جاء بناء على رغبة الجانب المصرى فى وجود المفاوضين الأفارقة فى مكان واحد والتحدث بصوت واحد لضرورة التفاوض على تلك الموضوعات، وكذلك حث المفاوضين على توحيد الموقف الإفريقى والتنسيق المباشر بين المفاوضين من مختلف الدول، بما يعزز من الموقف الإفريقى تجاه القضايا ذات الاهتمام للقارة الإفريقية من أجل التوصل إلى اتفاق عالمى عادل لمكافحة الاختلال المناخى، كما تسعى الاجتماعات إلى التمسك بمبادى اتفاق باريس لضمان الوصول للتنمية المستدامة لشعوب القارة السمراء.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن اجتماع اليوم يشمله روح التعاون والتضامن والوحدة، حيث سيتم مناقشة عدد من الموضوعات التفاوضية ذات أهمية للدول النامية والإفريقية والتى تركت بدون حل والتى تخص تغير المناخ الذى أصبح أعظم تحد تواجهه الأرض وخاصة بعد جائحة كورونا، حيث فقد الكثير من الكائنات وتدهور الموارد الوطنية للبلدان، ويعد أهم هذه الموضوعات هو التكيف مع الآثار السلبية لمخاطر تغير حيث أن قارتنا اكثر تهددا بتغير المناخ وتتضرر بصورة كارثية منه، كما يجب مناقشة موضوعات أخرى ذات أهمية بالنسبة لدولنا، مثل ضرورة اتخاذ الدول المتقدمة زمام المبادرة فى التخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ، والتأكيد على ضرورة العمل على توفير وسائل التنفيذ اللازمة من تمويل ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات للدول النامية لمساعدتها فى إجراءات التكيف مع مخاطر تغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات.

واستعرضت وزيرة البيئة بعض المراحل الأساسية التى مرت بها القارة الإفريقية منذ عام 2015 ، حيث أصبحت إفريقيا منذ هذا الوقت تتحدث بصوت واحد، رغم تغير القيادات الإفريقية على المستويات المختلفة بين الدول من رئاسة الاتحاد الإفريقى واجتماعات لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بالتغيرات المناخية والمؤتمر الوزارى الإفريقى للبيئة ولكن احتفظت الدول الإفريقية بنفس موقفها الموحد الذى تعهدت به عند تمرير الرئاسة من دولة لأخرى.

كما أوضحت وزيرة البيئة خلال الاجتماع، الخطوات التى تم اتخاذها خلال مرحلة إعداد مبادرة التكيف الإفريقية، والتى شرفت بعرضها على رؤساء الدول فى 2015 وعلى الدول الأطراف فى الاتفاقية، والتى أدركت حينها الدول أن الأمر ليس سهلاً، مشيرةً إلى رحلة العمل الطويلة التى خاضتها الدول الإفريقية لتوضيح أهمية التكيف ووضعه على رأس أولوياتها وتوضيح ذلك للدول المتقدمة، مضيفة أن مصر أثناء رئاستها للمؤتمر الوزارى الإفريقى للبيئة ولجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بالتغيرات المناخية، حرصت على توضيح أن التكيف أولوية للقارة الإفريقية وبدعم من جميع المفاوضين عملنا على إعداد الوثيقة، حيث يعتبر الهدف العالمى للتكيف أولوية رئيسية فى مؤتمر الأطراف 26 وهو أولوية للقارة، عملت مصر بشدة على توضيح أهميته.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه من أجل توضيح أهمية التكيف للقارة السمراء تم اتخاذ خطوتين هامتين: حرصنا على أن يكون فى أى فرصة على المستوى العالمى أن نعبر عن أهمية التكيف لقارتنا، وأيضا فى 2018 عندما ترأست مصر المؤتمر الرابع عشر للدول الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى حرصنا على التأكيد على ملكية قارتنا للمبادرة وتبنينا مع الوزراء الافارقة الإعلان الإفريقى حتى تم اعتماده من السكرتير العام فى هذا الوقت، كما حرصنا على النظر إلى التنوع البيولوجى دون عزله عن تدهور الاراضى وتغير المناخ نظراً للارتباط الوثيق بينهم، حيث لن يتم تحقيق التنمية المستدامة لبلداننا دون الربط بين الثلاثة اتفاقيات، لذا فقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق مبادرة للربط بين الاتفاقيات الثلاث.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه حان الوقت لأن تاخذ إفريقيا دورها لإستضافة مؤتمر الأطراف 27 والذى يعد فرصة جيدة لأخذ حصتها من الاستضافة، فقد حرصت مصر على التمسك بمسؤوليتها نحو القارة وعرضت استضافتها لمؤتمر الأطراف رغم انشغال العالم بجائحة كورونا وبتوفير لقاحات لها، مشددةً على ضرورة التمسك بهذه الفرصة وعدم تضيعها ليتم عرض أولوياتنا ومبادراتنا.

وفى هذا الصدد، قدمنا طلب للاستضافة عن طريق المؤتمر الوزارى الأفريقى للبيئة AMCEN فى ديسمبر وأيضاً عن طريق رؤساء الدول و الموضوع لا ينحصر على الترتيبات اللوجيستية فقط، بل ننظر كيف سنقود العملية التفاوضية لما يلائم متطلبات قارتنا وخاصة أنه سيتم طرح جميع الموضوعات الهامة للقارة فى مؤتمر الأطراف COP27، فموضوعات التمويل، على سبيل المثال هامة للغاية نظراً لكون التمويل وبناء القدرات وآليات التنفيذ متطلبات ستمكنا من تنفيذ ما اتفقنا عليه فى اتفاق باريس، موضحة أنه عند مناقشة الدول المتقدمة والرئاسة الانجليزية لمؤتمر الأطراف الحالى نتشارك سويا لرئاسة تحالف التكيف لا نسعى فقط لتوفير تمويل جديد وإضافى ولكن أيضا تيسير الوصول للتمويل المناخى وهو هام جدا للوفاء باحتياجات الدول النامية وقارتنا وربط كل ذلك بالهدف العالمى للتكيف.

وأضافت فؤاد أنه من خلال عملية التيسير بصفتنا أعضاء فى مجموعة الـ77 والصين والمجموعة العربية نحاول الوصول لطريقة للتوجيه والدعم لعملية التفاوض وإيجاد أرض مشتركة للدول النامية ولعرض الموضوعات المشتركة للنقاش لوصول لحل لهذه الموضوعات.

استضافة مؤتمر الاطراف ال27 ليس فقط الترتيبات للمؤتمر ولكن الريادة والمشاورات والتيسير والوصول لتوافق والتحدث بصوت واحد وإعطاء الإرشاد والدعم، فقد اتخذنا كافة الإجراءات الاعتيادية من خلال المؤتمر الوزارى الأفريقى للبيئة AMCEN وأيضا عن طريق رؤساء الدول، ونتطلع للحصول على الدعم الإفريقى فى عرض مصر لاستضافة المؤتمر، لضمان تحقيق متطلباتنا وأهدافنا المشتركة.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للمفاوضين الأفارقة ولرئيس المجموعة الافريقية على تنسيق وتيسير عمل مجموعة المفاوضين الأفارقة والحفاظ على وحدة موقفنا الذى تعهدنا به منذ 2015 عند الإعلان عن اتفاق باريس.

جدير بالذكر أنه تم اختيار مدينة شرم الشيخ فى مصر لعقد هذه الاجتماعات لتوافر الإمكانيات والخبرات التى تتمتع بها المدينة فى تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية بالإضافة إلى اتباعها معايير الصحة والسلامة الواجب مراعاتها فى ضوء انتشار جائحة كورونا.