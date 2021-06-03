طارق شوقى: مؤتمر صحفى الأسبوع المقبل لشرح تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، إن هناك مزيجا من الامتحانات الإلكترونية والورقية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك امتحان تجريبى قبل عقد الامتحانات الرسمية فى شهر يوليو.





وأوضح وزير التعليم، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل، يعرض من خلاله كل التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، حتى يكون الطلاب على دراية كاملة بها لتكون نفوسهم مطمئنة وبعيدة عن أى قلق. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم.

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