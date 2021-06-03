عاجل.. مدبولى: الرئيس وجه بدعم المنظومة الرقمية والورقية خلال الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى الآن، حرصنا على تقديم مجموعة من الامتحانات التجريبية للطلاب، وتابعنا على مدى شهرين مدى استقرار الشبكة الرقمية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمزيد من المنظومة الرقمية والورقية خلال الامتحانات، بهدف طمأنة أولياء الأمور.

وأشار مدبولى، إلى أن الدكتور طارق شوقى سيعقد مؤتمرا صحفيا قريبا للإعلان عن تفاصيل الامتحانات.