بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ووزيرى التعليم والاتصالات

جدة - نرمين السيد -

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الأحد الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، واتخذت عدة قرارات مهمة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على استمرار الدولة فى اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات، التى من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، كما أن الحكومة تعمل على قدم وساق، من أجل وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، فى ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبى بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة.