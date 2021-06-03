هيئة الدواء تستقبل وزير مفوض الشؤون التجارية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - اجتمع ممثلى هيئة الدواء المصرية، مع ريك أورتيز، وزير مفوض للشؤون التجارية بالسفارة الأمريكية، وممثلى القسم التجارى بالسفارة، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية اليوم الخميس، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، المستشار محمد الخطيب.





وتم خلال اللقاء مناقشة دعم الجانب الأمريكى لانضمام هيئة الدواء المصرية إلى التحالفات الأمريكية الدولية للجهات الرقابية وفتح قنوات تواصل مع منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، والخطوات التنفيذية اللازمة، وذلك للوصول للمعايير العالمية فى الرقابة على المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية. واستعرض الجانب المصرى إمكانية التعاون فى مجال بناء القدرات للكوادر الحكومية بالتنسيق مع منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USTDA والجامعات الأمريكية للوصول إلى أحدث الأساليب العالمية فى الرقابة. واقترح الجانب المصرى بحث سبل التعاون بين الشركات الأمريكية والشركات المصرية وخصوصاً مدينة الدواء المصرية، والتى تم افتتاحها أبريل الماضى، خاصة فى ضوء اهتمام الدولة بتطوير صناعة الدواء فى مصر وتوطين الصناعة محلياً وكذلك وجود فرص استثمارية كبيرة بها. وأكد الجانب المصرى حرص الهيئة على استقبال جميع التعليقات والاقتراحات والعمل على دراستها وذلك فى ظل اتجاه الهيئة لتطوير الإجراءات الرقابية بها، واقترح الجانب الأمريكى عمل اجتماعات مع شركات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، لاستقبال الاقتراحات، وقد رحب الجانب المصرى بهذا المقترح وسيتم تطبيقه فى ضوء حرص الهيئة على مشاركة جميع الأطراف المعنية فى تطبيق نظام رقابى يراعى جميع الشركات ومتوافق مع المعايير العالمية بما يساهم فى تطوير قطاع الصحة العامة فى مصر. ومن جانبهم، أشاد الجانب الأمريكى باهتمام الدولة المصرية بقطاع الدواء وبالدور الرقابى لهيئة الدواء المصرية لضمان الصحة العامة بمصر وبالتطوير المستمر للإجراءات المنظمة لتشجيع الاستثمار فى القطاع الدوائي. واستعرض الجانب الأمريكى حجم تداول استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر ورغبة الشركات فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى باعتباره من أكبر القطاعات الواعدة من حيث الاستثمارات.

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