عاجل.. السيسى يوجه بإتاحة النظام الورقى بجانب الإلكترونى بامتحانات الثانوى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن توجيهات الرئيس جاءت لضمان أدائهم الامتحانات بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقى بجانب الإليكترونى كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.

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