الرئيس السيسي يجتمع بمدبولى للاطلاع على آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التعليم والاتصالات للاطلاع على آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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