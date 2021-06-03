رئيس الوزراء: الرئيس السيسى وجه بمزج المنظومة الرقمية والورقية بامتحانات الثانوية

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن الحكومة حريصة على استقرار أداء الطلاب للامتحانا وعدم وجود أي مشكلة ، موضحا إنه تم المتابعة على مدار الأشهر الماضية لمدى استقرار الشبكة الرقمية ، مشيرا إلى أن أن هناك ثبات لتجربة الشبكة الرقمية.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن الرئيس اطئن على الاستعداد للامتحانات ووجه الحكومة أن يكون هذا الامتحان بمزيج بين المنظومة الرقمية والمنظومة الورقية للاطمئنان إنه فى حالة حدوث أي مشكلة رقمية يكون معه الامتحان الورقي