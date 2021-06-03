رئيس الوزراء: امتحانات الثانوية العامة هذا العام تعتمد على الفهم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تابع الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، خاصة أن امتحانات الثانوية العامة تمثل هاجسا، موضحا أن امتحان الثانوية العامة هذا العام سيتم بطريقة مختلفة تعتمد على الفهم.

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