مستشار الرئيس من الاتحادية: الفطر الأسود مكتشف عام1885 ونسبته فى مصر بسيطة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن مرض الفطر الأسود موجود في كل دول العالم، وفي مصر بنسبة بسيطة، وأنه تم اكتشاف هذا المرض سنة 1885 وليس وليد اللحظة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن الحالات كثيرة في الهند، نظرًا لأن الهند يطلق عليها عاصمة مرض السكري في العالم، وبالتالي فإن الحالات المصابة بأمراض السكر والأورام قد تصاب بالتهابات فطرية ومنها (الفطر الأسود).

وأوضح عوض تاج الدين، أن الفطر الأسود ليس معديًا من إنسان لإنسان، لكنه يصيب العينين والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي، مشيرًا إلى أن طرق الوقاية تكمن فى تنظيم الأمراض المصاحبة عن طريق زيادة المناعة لتقليل الإصابة بالفطر الأسود، منوهاً إلى ضرورة عدم الإفراط في الأدوية وأن تكون تحت إشراف طبى.