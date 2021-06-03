تابع كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بالرقم القومي- online

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور2021 بالرقم القومي ورقم السيارة، قد أصبحت من أسهل الخدمات الإليكترونية التي يمكن للمواطن إتمامها في أسرع وقت دون تكبد عناء كبير، كما تقدم هذه الخدمة بصورة مجانية عبر الإنترنت. ويأتي ذلك ضمن مخططات الدولة المصرية للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030, الأمر الذي يساعد على تسهل مختلف الخدمات الحكومية المقدمة للعامة، كما تعين جهود الحكومة على توفير أنظمة رقمية تساهم في تقليل التكدس والتدافع للحد من ظاهرة كورونا المستجد.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بالرقم القومي

وفرت الحكومة المصرية العديد من الأنظمة التي تساعد على رصد المخالفات المرورية في مصر بدقة وجودة عالية، وعليه فوحب على جميع السائقين سواء على الطرق السريعة أو الطريق الداخلية المأهولة بالسكان، توخي الحذر واتباع قواعد السلامة والأمان، والآن يمكنك استكمال عملية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومى 2021, من خلال إتباع الخطوات التالية:

– الدخول على الرابط الرسمي لموقع نيابة المرور.

– إختيار أيقونة الاستعلامات.

– كتابة البيانات اللازمة في الخانات المخصصة لذلك.

– مراجعة المعلومات المدرجة، ومن ثم التأكد من دقتها، وأخيراً الكبس على خيار استعلام.

الأخطاء الشائعة التي تستوجب تسجيل مخالفة

هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي ترتكب من قبيل بعض السائقين على الطرق السريعة والداخلية، والتي قد تعرض حياة المواطنين للخطر، ولذلك وجب تفعيل قانون مروري قوي من شأنه تقليل نسب ارتكاب التعديات المرورية، وعليه نستعرض في السطور التالية الأخطاء الشائعة التي تستوجب تسجيل مخالفة مرورية، والتي تتمثل في التالي:

– القيادة بدون ربط حزام امان السيارة.

– عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

– الركن في أماكن غير مصرح الوقوف بها.

– تخطي سرعات الطريق المقررة.

– عدم تركيب المثلث العاكس.

– القيادة في الظلام دون إضاءة الأنوار.

أنظمة سداد مخالفات المرور 2021

هناك العديد من الأنظمة الرقمية المستحدثة التي يمكن للمستعلم السداد من خلالها، حيث يكون ذلك بعد إستكمال الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم السيارة، والتي تتمثل في التالي:

فوري.

مصاري.

البريد المصري.

تحميل تطبيق مخالفاتي والسداد من خلاله.

> جدير بالذكر أنه يمكنك معرفة كافة التفاصيل الخاصة بـ الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, من خلال التقرير الشامل التالي، والذي يحتوي على كافة المعلومات اللازمة الخاصة بالخدمات المرورية: