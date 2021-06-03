634573 /634573/الرئيس-السيسي-يوجه-بتيسير-إجراءات-امتحانات-الثانوية-العامة-على-الطلاب 03:53 م - الخميس 3 يونيو 2021 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس الوزراء ووزيري التعليم والاتصالات للاطلاع على آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. تيسير إجراءات الثانوية حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتيسير اجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان ادائهم الامتحانات بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال اتاحة النظام الورقي بجانب الاليكتروني “التابلت" كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات. تابع موقع دوت الخليج علي

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